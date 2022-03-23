Тренер Серены Уильямс прокомментировал третье воссоединение Энди Маррея с Иваном Лендлом
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Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Серены Уильямс, прокомментировал воссоединение британского теннисиста Энди Маррея с тренером Иваном Лендлом. Ранее стало известно, что они уже в третий раз будут работать вместе.
«Я очень удивился, узнав, что Энди и Иван возобновили сотрудничество, — просто потому, что у них уже дважды был разрыв. Теперь Энди сложнее выиграть турнир «Большого шлема» — из-за операции. Но Ивану, вероятно, интересно, какова мотивация Энди.
То, что делает Энди, невероятно вдохновляет. Но он всегда таким был. Всегда интересно работать с такими парнями, и я могу понять, почему Иван это делает», — приводит слова Муратоглу Sky Sports.
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