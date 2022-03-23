Эшли Барти стала второй теннисисткой, завершившей карьеру в ранге первой ракетки мира

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA, австралийская теннисистка Эшли Барти стала второй спортсменкой в истории, завершившей карьеру в статусе первой ракетки мира. Сегодня, 23 марта, 25-летняя Барти объявила о завершении карьеры.
Первой теннисисткой, сделавшей это, была бельгийка Жюстин Энен. Она объявила о завершении карьеры в 2008 году (хотя впоследствии ненадолго вернулась), пребывая в ранге первой ракетки мира. Для Энен тот сезон начался неудачно: на Australian Open она потерпела поражение от россиянки Марии Шараповой. Что касается Барти, то она начала сезон-2022 с 11 побед в 11 матчах, завоевав два титула, в том числе победив на домашнем для себя Открытом чемпионате Австралии.
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