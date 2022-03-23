Джим Курье прокомментировал ситуацию с Новаком Джоковичем, не желающим прививаться

Бывшая первая ракетка мира, американец Джим Курье высказался о ситуации с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», лидером рейтинга ATP, сербом Новаком Джоковичем. Напомним, Джокович, не желающий вакцинироваться, уже пропустил три турнира в 2022 году, а именно Открытый чемпионат Австралии и турниры в Индиан-Уэллсе и Майами (оба — США).
«Новак Джокович последователен в своём подходе. Он не собирается прививаться, это ясно. Он собирается использовать доступные пункты правил.
Ему позволили остаться в жеребьёвке (турнира в Индиан-Уэллсе. — Прим. «Чемпионата»). На его месте я бы снялся до квалификации. Считаю, он мог бы сделать себе хорошую рекламу. Но он имел право поступить так. Думаю, в глубине души он надеялся, что политика изменится и что ему позволят выступать. Он хотел обеспечить себе наилучшие шансы», — приводит слова Курье Tennis World USA.
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