Энди Роддик одним словом отреагировал на завершение карьеры Эшли Барти в 25 лет

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик отреагировал на решение трёхкратной чемпионки ТБШ, лидера рейтинга WTA, австралийки Эшли Барти завершить карьеру в возрасте 25 лет.

«Вау», — написал Энди Роддик на своей странице в социальной сети «Твиттер», комментируя соответствующую новость.

В 2019 году Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Лучший результат австралийской спортсменки на Открытом чемпионате США (US Open) — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).

Ранее стал известен общий размер состояния Эшли Барти.



Новость по теме Назван общий размер состояния Эшли Барти, которая завершила карьеру в 25 лет

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