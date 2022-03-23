Звонарёва и Калинская сыграют с Монтомери и Дои в первом раунде турнира в Майами
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Россиянки Вера Звонарёва и Анна Калинская вышли в основную сетку турнира WTA 1000, проходящем в Майами.
Калинская в матче стартового раунда главной части турнира встретится с американкой Робин Монтгомери, получившей уайлд-кард. В случае победы её ждёт встреча во втором круге с представительницей Чехии Каролиной Плишковой, шестой сеяной на турнире.
Звонарёва в дебютном поединке померяется силами с японкой Мисаки Дои, а победительница этого матча сыграет со словенкой Тамарой Зиндашек, 19-м номером посева.
Напомним, что в матче финального раунда квалификации турнира в Майами Вера Звонарёва обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко со счётом 6:3, 4:6, 6:2.
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