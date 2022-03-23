Елена Веснина: потеря Барти на данном этапе не очень хорошо скажется на женском теннисе

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на решение трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» австралийки Эшли Барти завершить карьеру в возрасте 25 лет.

«Неожиданное, конечно, решение. Хотя Эшли уже завершала карьеру в очень юном возрасте — в 18 лет. Даже пробовала себя в крикете. Наверное, Эшли пришла к точке невозврата: очень тяжело себя мотивировать, а ещё и травмы дают о себе знать. Полагаю, Эшли хочет реализоваться в чём-то другом.

Она в хорошем смысле всегда отличалась от многих теннисисток. Была правильно настроена, правильно вела себя на корте и за его пределами. Видно, что теннис для неё — далеко не всё, и что есть ещё жизнь, помимо профессионального спорта. И она этой жизнью очень-очень дорожит. Она великолепная теннисистка. И потеря такого лидера на данном этапе не очень хорошо скажется на женском теннисе. Безусловно, очень жаль, но будем надеяться, что появятся новые звёзды», — приводит слова Весниной «РБ Спорт».