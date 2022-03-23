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Елена Веснина: потеря Барти на данном этапе не очень хорошо скажется на женском теннисе

Елена Веснина: потеря Барти на данном этапе не очень хорошо скажется на женском теннисе
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Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на решение трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» австралийки Эшли Барти завершить карьеру в возрасте 25 лет.

«Неожиданное, конечно, решение. Хотя Эшли уже завершала карьеру в очень юном возрасте — в 18 лет. Даже пробовала себя в крикете. Наверное, Эшли пришла к точке невозврата: очень тяжело себя мотивировать, а ещё и травмы дают о себе знать. Полагаю, Эшли хочет реализоваться в чём-то другом.

Она в хорошем смысле всегда отличалась от многих теннисисток. Была правильно настроена, правильно вела себя на корте и за его пределами. Видно, что теннис для неё — далеко не всё, и что есть ещё жизнь, помимо профессионального спорта. И она этой жизнью очень-очень дорожит. Она великолепная теннисистка. И потеря такого лидера на данном этапе не очень хорошо скажется на женском теннисе. Безусловно, очень жаль, но будем надеяться, что появятся новые звёзды», — приводит слова Весниной «РБ Спорт».

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