40-летняя Серена Уильямс ответила на вопрос о завершении карьеры

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс высказалась о завершении карьеры.

«Я думаю, что каждый теннисист думает о слове на букву «П» (пенсия) ещё с пяти лет, потому что теннис – очень интенсивный вид спорта, так как сезон длится буквально 11 месяцев в году. Но я не знаю. Я живу сегодняшним днём и всегда отвечаю людям: «Я не планирую своё завтра, делаю это только в бизнес-сфере, когда дело доходит до тенниса, у меня есть только сегодня», — приводит слова Серены Bloomberg.

40-летняя Серена отказалась от участия в последних двух турнирах «Большого шлема»: US Open — 2021 и Australian Open — 2022. В первом круге Уимблдона-2021 Уильямс поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с представительницей Беларуси Александрой Саснович. После того турнира Серена на корт не выходила. Свой последний на данный момент титул она завоевала в 2020 году на турнире в Окленде.

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