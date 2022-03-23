Серена Уильямс впервые высказалась о слезах Наоми Осаки после оскорблений с трибун

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс высказалась об эмоциональной реакцию экс первой ракетки мира японки Наоми Осаки на оскорбления с трибун.
Напомним, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) одна из болельщиц по ходу матча выкрикивала «Наоми, ты отстой!» Осака не могла сдержать слёз и несколько раз просила судью удалить фанатку с трибун. В итоге Осака проиграла россиянке Веронике Кудерметовой со счётом 0:6, 4:6.
«Вся моя спортивная жизнь заключалась в том, чтобы доказывать людям, что я выше и лучше их подлостей. Сейчас моё отношение к этому изменилось. Но мне нравилось доказывать, что спортсмены способны отворачиваться от этого и строить потрясающие карьеры», — приводит слова Серены Bloomberg.
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