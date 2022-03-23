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16-летняя Линда Фрухвиртова в Майами впервые в карьере вышла во 2-й круг турнира WTA-1000

16-летняя Линда Фрухвиртова в Майами впервые в карьере вышла во 2-й круг турнира WTA-1000
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16-летняя чешская теннисистка Линда Фрухвиртова впервые в карьере вышла во второй круг турнира категории WTA-1000.

Фрухвиртова (WC) разгромила представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:0, 6:4 на старте соревнований в Майами (США). Встреча продлилась 1 час 17 минут. Фрухвиртова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 5. На счету Ковинич — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За право выйти в третий круг Фрухвиртова сразится с бельгийкой Элисе Мертенс (20).

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая сегодня, 23 марта, объявила о завершении карьеры.

Майами (ж). 1-й круг
23 марта 2022, среда. 18:10 МСК
Линда Фрухвиртова
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		4  
         
Данка Ковинич
Черногория
Данка Ковинич
Д. Ковинич
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