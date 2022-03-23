16-летняя Линда Фрухвиртова в Майами впервые в карьере вышла во 2-й круг турнира WTA-1000

16-летняя чешская теннисистка Линда Фрухвиртова впервые в карьере вышла во второй круг турнира категории WTA-1000.

Фрухвиртова (WC) разгромила представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:0, 6:4 на старте соревнований в Майами (США). Встреча продлилась 1 час 17 минут. Фрухвиртова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 5. На счету Ковинич — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За право выйти в третий круг Фрухвиртова сразится с бельгийкой Элисе Мертенс (20).

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая сегодня, 23 марта, объявила о завершении карьеры.