Маттео Берреттини: радует тот факт, что я единственный амбассадор Hugo Boss в теннисе

Шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини рассказал о своём сотрудничестве с брендом одежды Hugo Boss. Берреттини на данный момент является единственным теннисистом, кто сотрудничает с этой компанией.

«Думаю, это правда что-то особенное. Что-то действительно крутое. Тот факт, что я единственный амбассадор Hugo Boss – крупного бренда, который входит в теннис, меня радует. Хорошо иметь возможность сочетать работу и стиль. Когда мне говорят, что возможно либо одно, либо другое, я говорю своё слово.

Думаю, теннис – отличный вид спорта. Когда думаешь об Уимблдоне, вспоминаешь, какой это стильный и элегантный вид спорта. На дворе 2022 год, сейчас важно быть современным, но отличаться от других и не быть слишком навязчивым. Это то, что мы пытаемся реализовать с Hugo Boss. Всё, что мы делаем вместе, направлено на то, чтобы вернуть теннис в мир моды и наоборот», — приводит слова Берреттини Forbes.