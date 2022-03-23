Маттео Берреттини: радует тот факт, что я единственный амбассадор Hugo Boss в теннисе

Шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини рассказал о своём сотрудничестве с брендом одежды Hugo Boss. Берреттини на данный момент является единственным теннисистом, кто сотрудничает с этой компанией.
«Думаю, это правда что-то особенное. Что-то действительно крутое. Тот факт, что я единственный амбассадор Hugo Boss – крупного бренда, который входит в теннис, меня радует. Хорошо иметь возможность сочетать работу и стиль. Когда мне говорят, что возможно либо одно, либо другое, я говорю своё слово.
Думаю, теннис – отличный вид спорта. Когда думаешь об Уимблдоне, вспоминаешь, какой это стильный и элегантный вид спорта. На дворе 2022 год, сейчас важно быть современным, но отличаться от других и не быть слишком навязчивым. Это то, что мы пытаемся реализовать с Hugo Boss. Всё, что мы делаем вместе, направлено на то, чтобы вернуть теннис в мир моды и наоборот», — приводит слова Берреттини Forbes.
- 23 марта 2022
-
22:50
-
22:33
-
22:25
-
22:14
-
21:07
-
20:33
-
19:52
-
19:32
-
19:11
-
17:43
-
17:32
-
13:40
-
13:37
-
13:01
-
12:01
-
09:43
-
09:19
-
08:53
-
08:47
-
08:36
-
08:32
-
08:14
-
06:24
-
06:05
-
03:30
-
02:28
-
00:48
-
00:32
- 22 марта 2022
-
23:51
-
23:39
-
22:59
-
22:53
-
22:13
-
22:01
-
21:06