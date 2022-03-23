Камельзон: Медведев в Майами вернётся на первую строчку рейтинга — сейчас у него идёт игра

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил шансы Даниила Медведева вернуться на первую строчку рейтинга ATP по итогам «Мастерса» в Майами (США).

«Если Медведеву выпадет Маррей, значит, так тому и быть. Британец, конечно, серьёзный человек. В соперниках у него Дельбонис — хороший парень. Маррей ещё с ним повозится. Что касается возможной игры с Даниилом, прогнозировать что-то очень трудно. Но дело в том, что Медведев — это Медведев. У российского теннисиста есть все преимущества. Даже несмотря на то что Даниил споткнулся на Монфисе в Индиан-Уэллсе. Поймите, когда француз играет — это теннисный спектакль. Он вообще мой любимчик. Люди приходят получать удовольствие от их игры. Думаю, у Медведева не будет проблем с Марреем. Но к нему точно нужно отнестись серьёзно.

Всё зависит от того, кто в какой форме находится. Некоторые уже разыгрались, а некоторые не могут найти свою игру. Сезон только начинает раскручиваться. Ближе к «Ролан Гаррос» многое будет понятно. У Медведева не будет проблем. Конечно, он вернётся на первую строчку — сейчас у него идёт игра. Он здорово играет! Ну, сорвался… Для объяснения, почему Медведев проиграл, нужно хотя бы посмотреть за ним с трибуны или по телевизору. Но нет ничего, не показывают», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.