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Серена Уильямс — Эшли Барти: не буду врать, было очень грустно узнать о твоём решении

Серена Уильямс — Эшли Барти: не буду врать, было очень грустно узнать о твоём решении
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс отреагировала на решение трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» австралийки Эшли Барти завершить карьеру в возрасте 25 лет.

«Не буду врать, было очень грустно узнать о твоём решении, но я рада, что ты открываешь новую главу в своей жизни. Всегда буду твоей болельщицей вне зависимости от того, рядом мы или далеко друг от друга. Посылаю тебе всю мою любовь», — написала Серена в своём «твиттере».

В 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос», в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии. Лучший результат Эшли на Открытом чемпионате США — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы). Помимо этого, в активе австралийки – 13 титулов на уровне WTA в одиночном разряде.

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