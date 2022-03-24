Алекс Корретха оценил шансы Рафаэля Надаля восстановиться к «Ролан Гаррос»

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался о шансах Рафаэля Надаля восстановиться к «Ролан Гаррос».
После выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) у 35-летнего Надаля обнаружили трещину в ребре. Теннисист пропустит от 4 до 6 недель. Открытый чемпионат Франции – 2022 пройдёт с 22 мая по 5 июня. Рафаэль выигрывал этот турнир 13 раз.
«Травма Рафы стала абсолютной неожиданностью. Он был в отличной форме, выигрывал матчи. Это действительно было отличное начало сезона. Но иногда случается так, что после долгой паузы вы начинаете много играть и интенсивно тренироваться, и это приводит к травмам.
Настоящий ужас заключается в том, что это произошло в тот момент, когда ему предстояло начать лучшую для себя часть сезона – грунтовые турниры. Теперь ему придётся пройти восстановление, вернуться к тренировкам, и, надеюсь, он сможет выступить на «Ролан Гаррос», потому что на самом деле ожидания и надежды на то, что он снова выиграет в Париже, очень высоки. Надеюсь, он успеет набрать форму, я искренне полагаю, что в этот момент Рафа должен быть в туре», — приводит слова Корретхи Sportskeeda.
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