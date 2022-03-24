Эмма Радукану — после ухода Эшли Барти: хочу играть, пока мне не исполнится 30

Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану отреагировала на решение трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» австралийки Эшли Барти завершить карьеру в возрасте 25 лет.

«Что касается меня, я хочу быть в теннисе как можно дольше. Мне всего 19. Я недавно в туре, а это довольно молодой возраст. Хочу играть, пока мне не исполнится 30. Посмотрим, что произойдёт потом, как долго я смогу продержаться.

Конечно, если вы перенасыщаетесь чем-то одним, это вредно для здоровья, что бы вы ни делали. Но я думаю, что это просто сигнал о необходимости уйти в отпуск, после возвращения вы возвращаетесь голодными и готовыми. После паузы в 2020-м у меня было настоящее желание выходить на корт. Думаю, поэтому прошлым летом у меня были такие хорошие результаты. Это показатель того, что вы не должны думать только о теннисе, теннисе, теннисе», — приводит слова Радукану Eurosport.uk.

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