Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану — после ухода Эшли Барти: хочу играть, пока мне не исполнится 30

Эмма Радукану — после ухода Эшли Барти: хочу играть, пока мне не исполнится 30
Комментарии

Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану отреагировала на решение трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» австралийки Эшли Барти завершить карьеру в возрасте 25 лет.

«Что касается меня, я хочу быть в теннисе как можно дольше. Мне всего 19. Я недавно в туре, а это довольно молодой возраст. Хочу играть, пока мне не исполнится 30. Посмотрим, что произойдёт потом, как долго я смогу продержаться.

Конечно, если вы перенасыщаетесь чем-то одним, это вредно для здоровья, что бы вы ни делали. Но я думаю, что это просто сигнал о необходимости уйти в отпуск, после возвращения вы возвращаетесь голодными и готовыми. После паузы в 2020-м у меня было настоящее желание выходить на корт. Думаю, поэтому прошлым летом у меня были такие хорошие результаты. Это показатель того, что вы не должны думать только о теннисе, теннисе, теннисе», — приводит слова Радукану Eurosport.uk.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Миллионы за победы и от спонсоров! Сколько заработала себе на пенсию Эшли Барти Миллионы за победы и от спонсоров! Сколько заработала себе на пенсию Эшли Барти
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022