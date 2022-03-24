Эмма Радукану — после ухода Эшли Барти: хочу играть, пока мне не исполнится 30

Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану отреагировала на решение трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» австралийки Эшли Барти завершить карьеру в возрасте 25 лет.
«Что касается меня, я хочу быть в теннисе как можно дольше. Мне всего 19. Я недавно в туре, а это довольно молодой возраст. Хочу играть, пока мне не исполнится 30. Посмотрим, что произойдёт потом, как долго я смогу продержаться.
Конечно, если вы перенасыщаетесь чем-то одним, это вредно для здоровья, что бы вы ни делали. Но я думаю, что это просто сигнал о необходимости уйти в отпуск, после возвращения вы возвращаетесь голодными и готовыми. После паузы в 2020-м у меня было настоящее желание выходить на корт. Думаю, поэтому прошлым летом у меня были такие хорошие результаты. Это показатель того, что вы не должны думать только о теннисе, теннисе, теннисе», — приводит слова Радукану Eurosport.uk.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 24 марта 2022
-
00:33
-
00:15
- 23 марта 2022
-
23:02
-
22:50
-
22:33
-
22:25
-
22:14
-
21:07
-
20:33
-
19:52
-
19:32
-
19:11
-
17:43
-
17:32
-
13:40
-
13:37
-
13:01
-
12:01
-
09:43
-
09:19
-
08:53
-
08:47
-
08:36
-
08:32
-
08:14
-
06:24
-
06:05
-
03:30
-
02:28
-
00:48
-
00:32
- 22 марта 2022
-
23:51
-
23:39
-
22:59
-
22:53