Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Майами

Стал известен соперник российского теннисиста Андрея Рублёва во втором круге турнира в Майами (США). Россиянин сразится с австралийцем Ником Кирьосом, который в матче первого круга обыграл представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Кирьос 12 раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Он реализовал один брейк-пойнт из двух — процент реализации составил 50%. У Маннарино четыре эйса и одна ошибка на подаче. У него не было ни единого шанса реализовать брейк-пойнт. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Даниил Медведев, Аслан Карацев и Карен Хачанов, которые, как и Рублёв, освобождены от участия в матчах первого круга, узнают своих соперников позже.



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