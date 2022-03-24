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WTA решила исключить из рейтинга первую ракетку мира Эшли Барти

WTA решила исключить из рейтинга первую ракетку мира Эшли Барти
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Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти подтвердила, что WTA исключит её из следующей версии мирового рейтинга, которая будет опубликована 4 апреля. Об этом сообщается в официальном «твиттере» WTA Insider. Вчера, 23 марта, 25-летняя Барти объявила о завершении карьеры.

Рейтинг WTA. 21 марта
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7980 очков.
2 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 5776.
3 (6). Мария Саккари (Греция) — 5085.
4 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5033.
5 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4862…
14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473…
23 (24). Вероника Кудерметова (Россия) — 2035…
29 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1790.

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