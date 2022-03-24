Ник Кирьос высказался о предстоящем матче с Андреем Рублёвым на турнире в Майами

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что думает о предстоящей встрече с россиянином Андреем Рублёвым на турнире в Майами (США). Рублёв сыграет с Кирьосом во втором круге турнира.

«Мы росли вместе, я видел, как он играет. Он крутой игрок.

Конечно, все мы понимаем, на что он способен. Я подхожу к этой встрече в статусе очевидного аутсайдера. Но я чувствую уверенность в своих силах. Если я буду хорошо подавать и хорошо играть на задней линии, я в состоянии победить любого соперника. И все это понимают. Я в нетерпении», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.

Напомним, в матче первого круга Ник Кирьос обыграл представителя Франции Адриана Маннарино. Что касается Рублёва, то он освобождён от участия в первом раунде.

