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«Спасибо, Эш!» Глава Tennis Australia обратился к Барти, завершившей карьеру

«Спасибо, Эш!» Глава Tennis Australia обратился к Барти, завершившей карьеру
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Глава Tennis Australia Крэйг Тилли отреагировал на решение австралийской теннисистки Эшли Барти завершить карьеру. 25-летняя спортсменка, являющаяся первой ракеткой мира, объявила о своём решении накануне, 23 марта.

«Спасибо, Эш! Ты внесла бесценный вклад в теннис в Австралии и во всём мире. У тебя есть смелость и понимание самой себя, чтобы принимать судьбоносные решения. Отдаю должное тебе, твоей команде, членам семьи и друзьям.

Мы будем скучать по тебе. Весь теннис будет скучать. Ты задала новые стандарты в нашем спорте. Твой успех гораздо масштабнее, чем победы на трёх турнирах «Большого шлема» и длительное пребывание на первом месте в рейтинге ATP. Мы желаем тебе успехов в дальнейшей жизни», — сказал Тилли.

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