Бычкова: воссоединение Маррея и Лендла поможет Энди

Бывшая российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась мнением о воссоединении шотландского теннисиста Энди Маррея и тренера Ивана Лендла. Они будут работать вместе уже в третий раз в карьере Маррея.



«Воссоединение Маррея и Лендла, думаю, поможет Энди. Это работало. Он постарался, поискал свои варианты – что-то получилось, что-то нет. Думаю, не просто так они соединились. Видимо, Лендлу интересно. Не просто же всё это так, желание тренера есть. Думаю, это ему поможет. Будут ли работать больше над психологией или техникой? Нет, думаю, этот тандем просто рабочий. У них есть какая-то своя «химия». Даже интересно будет», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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