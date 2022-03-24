Беккер предлагал отдать обручальное кольцо, чтобы погасить долги по делу о банкротстве

Бывший немецкий теннисист, победитель шести турниров «Большого шлема» Борис Беккер предлагал собственное обручальное кольцо в качестве компенсации по делу о банкротстве, сообщает First Post.



По данным источника, во время слушаний по делу выяснилось, что бывший спортсмен хотел продать дом в Мальорке (Испания), который оценивается в $ 11 млн. Кроме того, немец предлагал отдать обручальное кольцо.



Бывшая первая ракетка мира обвиняется в несоблюдении юридического обязательства по раскрытию финансовой информации. Речь идёт о периоде с мая по октябрь 2017 года, когда слушалось дело о банкротстве Беккера. Теннисист якобы сокрыл € 1,13 млн от продажи принадлежащего ему дилерского центра Mercedes. Согласно следствию, Беккер не задекларировал некоторую собственность в Германии, свою долю в квартире в Челси, а также скрыл банковский кредит в размере € 825 тыс.



«Версия обвинения состоит в том, что господин Беккер действовал нечестно в отношении ряда своих активов, которые он различными способами эффективно скрывал от ответственных лиц», — приводит слова судьи BBC.

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