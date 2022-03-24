Квитова обратилась к Барти, которая завершила карьеру в 25 лет

Бывшая вторая ракетка мира, чешка Петра Квитова отреагировала на решение австралийки Эшли Барти завершить карьеру. Первая ракетка мира Барти ушла из профессионального спорта в 25 лет.



Квитова и Барти встречались на корте 10 раз. В их противостоянии ничья: 5-5.



«Эш, у меня нет слов. Ты показываешь настоящий класс, оставляя теннис таким красивым образом. Я очень рада, что у меня была возможность разделить корт с тобой. Теннис никогда не будет прежним без тебя. Я уважаю тебя как теннисистку и как человека. Желаю тебе только всего наилучшего», — написала Квитова в социальных сетях.

Барти является трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». В нынешнем сезоне она выиграла Australian Open. Комментируя своё решение о завершении карьеры, Эшли сообщила, что ей не хватает сил продолжать выступать.