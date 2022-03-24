Корда отдал всего два гейма Давидович-Фокине и пробился во 2-й круг «Мастерса» в Майами
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38-я ракетка мира, американский теннисист Себастьян Корда разгромил 43-го номера мирового рейтинга, испанца Алехандро Давидович-Фокина в двух сетах со счётом 6:1, 6:1 и пробился во второй круг турнира категории «Мастерс» в Майами (США).
Встреча завершилась за 1 час 13 минут. На счету Корды 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Давидович-Фокина за весь матч не выполнил ни одной подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 1 брейк-пойнт.
В следующем круге турнира в Майами Корда также сразится с представителем Испании. Соперником 21-летнего американца станет 35-я ракетка мира Альберт Рамос-Виньолас.
Турнир завершится 3 апреля. Призовой фонд «Мастерса» в этом году составляет $ 8 584 055.
Майами (м). 1-й круг
24 марта 2022, четверг. 19:05 МСК
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 0
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Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
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