Корда отдал всего два гейма Давидович-Фокине и пробился во 2-й круг «Мастерса» в Майами

38-я ракетка мира, американский теннисист Себастьян Корда разгромил 43-го номера мирового рейтинга, испанца Алехандро Давидович-Фокина в двух сетах со счётом 6:1, 6:1 и пробился во второй круг турнира категории «Мастерс» в Майами (США).

Встреча завершилась за 1 час 13 минут. На счету Корды 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Давидович-Фокина за весь матч не выполнил ни одной подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 1 брейк-пойнт.

В следующем круге турнира в Майами Корда также сразится с представителем Испании. Соперником 21-летнего американца станет 35-я ракетка мира Альберт Рамос-Виньолас.

Турнир завершится 3 апреля. Призовой фонд «Мастерса» в этом году составляет $ 8 584 055.