Доминик Тим и Стэн Вавринка вернутся в тур на мартовском челленджере в Марбелье

Победитель US Open – 2020, австрийский теннисист Доминик Тим собирается вернуться в тур. Дебют Тима после травмы запястья намечен на челленджер в Марбелье (Испания), туда Доминик получил уайлд-кард. Об этом сообщает официальный «твиттер» турнира. Челленджер пройдёт с 27 марта по 3 апреля.
Отметим, что на этом же турнире должен выступить победитель трёх турниров «Большого шлема», 36-летний швейцарец Стэн Вавринка.
Напомним, в сезоне-2021 28-летний Тим провёл 18 матчей, в которых одержал девять побед. С середины мая по июнь Доминик потерпел четыре поражения подряд, после чего получил разрыв сухожилия. В середине августа Тим заявил о досрочном завершении сезона. В январе на грунтовом турнире в Кордове Доминик должен был вернуться в тур, но решил долечиться после травмы.
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