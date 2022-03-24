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Даниил Медведев высказался перед стартом «Мастерса» в Майами

Даниил Медведев высказался перед стартом «Мастерса» в Майами
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о старте турнира категории «Мастерс» в Майами (США). Медведев сказал, что корты Майами — одни из самых медленных с твёрдым покрытием.

«Не буду делиться своими секретами, но чувствую, что мы сделали классные корректировки, и я готов играть хорошо», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, 21 марта Медведев лишился статуса первой ракетки мира, в котором он находился три недели.

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. О том, что россиянин вернётся на вторую строчку, стало известно в середине прошлой недели, когда Даниил проиграл французскому теннисисту Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

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