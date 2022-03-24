Медведев: если удастся показать хороший теннис в Майами, то есть шансы вернуть 1-ю строчку

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возможное возвращение на первую строчку мужского мирового рейтинга ATP.

«Если мне удастся показать здесь хороший теннис, я думаю, что у меня есть шансы вернуть первую строчку. Но да, вы знаете, я всегда хочу показывать лучшего себя каждый день на каждой тренировке и в каждом матче», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Первый матч на «Мастерсе» в Майами Медведев проведёт 26 марта с победителем пары Федерико Дельбонис (Аргентина) — Энди Маррей (Великобритания).

Напомним, 21 марта Медведев лишился статуса первой ракетки мира, в котором он находился три недели.

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. О том, что россиянин вернётся на вторую строчку, стало известно в середине прошлой недели, когда Даниил проиграл французскому теннисисту Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).