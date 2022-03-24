Бруксби случайно кинул ракетку в болбоя на «Мастерсе» в Майами

Американский теннисист Дженсон Бруксби случайно кинул ракетку в болбоя во время матча первого круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США) с аргентинцем Федерико Корией (3:6, 6:2, 6:3). Это случилось в третьем сете встречи при счёте 4:1 в пользу американца. Ракетка попала болбою в ногу.

Отметим, что за этот инцидент Бруксби не дисквалифицировали, а лишь назначили штрафное очко.

Напомним, подобный случай произошёл на прошедшем турнире в Индиан-Уэллсе (США) с австралийцем Ником Кирьосом. После четвертьфинального матча соревнований с Рафаэлем Надалем Ник бросил ракетку на корт, она отскочила и чуть не попала в голову болбоя.

Теперь во втором круге турнира в Майами Бруксби сыграет с представителем Грузии Николозом Басилашвили.