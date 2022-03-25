Британка Радукану сенсационно уступила чешке Синяковой во 2-м круге турнира в Майами

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Стэдиум Корт» состоялся матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 19-летняя британка Эмма Радукану (13-й номер рейтинга) и 25-летняя представительница Чехии Катержина Синякова (53-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой чешки в трёх сетах – 3:6, 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 53 минуты.

На счету Радукану одна подача навылет, одна двойная ошибка и 5 из 17 (29%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, одна двойная ошибка и 6 из 9 (67%) брейков.

Таким образом, в третьем круге турнира Синякова встретится с победительницей матча Дарья Савилл (Австралия, 249-й номер рейтинга) – Армони Тан (Франция, 91-й номер рейтинга).