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Звонарёва уверенно прошла словенку Зиданшек на турнире в Майами

Звонарёва уверенно прошла словенку Зиданшек на турнире в Майами
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В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Корт 2» состоялся матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 37-летняя российская представительница Вера Звонарёва (117-й номер рейтинга) и 24-летняя словенка Тамара Зиданшек (25-й номер рейтинга).

Встреча завершилась уверенной победой Звонарёвой в двух сетах – 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.

На счету Звонарёвой одна подача навылет, четыре двойные ошибки и 6 из 12 (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, две двойные ошибки и 2 из 5 (40%) удачных брейков.

В третьем круге Звонарёвой будет противостоять 28-летняя американка Даниэль Коллинз, занимающая 11-е место в рейтинге.

Сетка турнира в Майами.
Майами (ж). 2-й круг
25 марта 2022, пятница. 01:20 МСК
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Тамара Зиданшек
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
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