Звонарёва уверенно прошла словенку Зиданшек на турнире в Майами

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Корт 2» состоялся матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 37-летняя российская представительница Вера Звонарёва (117-й номер рейтинга) и 24-летняя словенка Тамара Зиданшек (25-й номер рейтинга).

Встреча завершилась уверенной победой Звонарёвой в двух сетах – 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.

На счету Звонарёвой одна подача навылет, четыре двойные ошибки и 6 из 12 (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, две двойные ошибки и 2 из 5 (40%) удачных брейков.

В третьем круге Звонарёвой будет противостоять 28-летняя американка Даниэль Коллинз, занимающая 11-е место в рейтинге.