Звонарёва уверенно прошла словенку Зиданшек на турнире в Майами
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В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Корт 2» состоялся матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 37-летняя российская представительница Вера Звонарёва (117-й номер рейтинга) и 24-летняя словенка Тамара Зиданшек (25-й номер рейтинга).
Встреча завершилась уверенной победой Звонарёвой в двух сетах – 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.
На счету Звонарёвой одна подача навылет, четыре двойные ошибки и 6 из 12 (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, две двойные ошибки и 2 из 5 (40%) удачных брейков.
В третьем круге Звонарёвой будет противостоять 28-летняя американка Даниэль Коллинз, занимающая 11-е место в рейтинге.
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