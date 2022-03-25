Контавейт проиграла Ли во втором круге турнира в Майами
Поделиться
В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 26-летняя эстонка Анетт Контавейт (7-й номер рейтинга) представительница США 21-летняя Энн Ли (65-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Ли в трёх сетах – 6:0, 3:6, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.
На счету Ли четыре эйса, сколько же двойных ошибок и 5 из 6 (83%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, пять двойных ошибок и 2 из 12 (17%) удачных брейков.
В третьем круге турнира Ли встретится с соотечественницей Элисон Риске (50-й номер рейтинга). Риске в первом круге обыграла Ализк Корне из Франции (31-й номер рейтинга) в двух сетах – 6:2, 6:2.
Комментарии
- 25 марта 2022
-
06:22
-
02:59
-
02:02
-
01:10
-
00:38
-
00:08
- 24 марта 2022
-
23:57
-
23:14
-
23:00
-
22:50
-
22:43
-
21:55
-
21:45
-
20:32
-
20:23
-
20:00
-
19:43
-
17:33
-
16:00
-
15:50
-
15:43
-
15:19
-
14:18
-
14:08
-
14:01
-
12:50
-
12:07
-
12:04
-
11:44
-
11:41
-
10:57
-
10:31
-
10:17
-
09:41
-
09:01
Партнерский контент