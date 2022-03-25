Контавейт проиграла Ли во втором круге турнира в Майами

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 26-летняя эстонка Анетт Контавейт (7-й номер рейтинга) представительница США 21-летняя Энн Ли (65-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Ли в трёх сетах – 6:0, 3:6, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.



На счету Ли четыре эйса, сколько же двойных ошибок и 5 из 6 (83%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, пять двойных ошибок и 2 из 12 (17%) удачных брейков.



В третьем круге турнира Ли встретится с соотечественницей Элисон Риске (50-й номер рейтинга). Риске в первом круге обыграла Ализк Корне из Франции (31-й номер рейтинга) в двух сетах – 6:2, 6:2.