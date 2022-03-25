Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стал известен соперник Медведева во втором круге турнира в Майами

Стал известен соперник Медведева во втором круге турнира в Майами
Комментарии

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся матч первого круга теннисного турнира категории ATP-1000, в котором сошлись 31-летний аргентинец Федерико Дельбонис (36-й номер рейтинга) и представитель Великобритании 34-летний Энди Маррей (85-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Маррея – 7:6, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.

На счету Маррея девять эйсов, одна двойная ошибка и 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – четыре эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира Маррей встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым (2-й номер рейтинга).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Майами (м). 1-й круг
25 марта 2022, пятница. 02:15 МСК
Федерико Дельбонис
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		1  
7 7 		6  
         
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022