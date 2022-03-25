Стал известен соперник Медведева во втором круге турнира в Майами

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся матч первого круга теннисного турнира категории ATP-1000, в котором сошлись 31-летний аргентинец Федерико Дельбонис (36-й номер рейтинга) и представитель Великобритании 34-летний Энди Маррей (85-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Маррея – 7:6, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.



На счету Маррея девять эйсов, одна двойная ошибка и 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – четыре эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.



Во втором круге турнира Маррей встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым (2-й номер рейтинга).

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