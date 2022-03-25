Энди Маррей высказался о предстоящем матче с Даниилом Медведевым на турнире в Майами

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей поделился ожиданиями от встречи со вторым номером рейтинга ATP, россиянином Даниилом Медведевым. Маррей сыграет с Медведевым во втором круге турнира в Майами (США).

«Разумеется, будет непростой матч. Он (Медведев. — Прим. «Чемпионата») невероятно хорошо играет на харде в последние сезоны. Он заслужил, чтобы быть на вершине.

Это непростой вызов для меня, отличное испытание. После турнира у меня будет много тренировок, и игра с ним станет для меня хорошей проверкой в отношении моей игры и того, над чем необходимо поработать. С нетерпением ожидаю матча», — приводит слова Энди Маррея пресс-служба ATP.