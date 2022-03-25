Крис Эверт оценила влияние ситуации на Украине на Даниила Медведева

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Крис Эверт предположила, как ситуация на Украине, где Россия проводит военную спецоперацию, повлияла на вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева. Напомним, российские и белорусские теннисисты могут выступать на турнирах только в нейтральном статусе.

«Он (Медведев. — Прим. «Чемпионата») русский, и мы не знаем, как это затронуло игроков, которые живут в России или в Беларуси. Трудно судить об игре этих теннисистов, учитывая обстоятельства, происходящие в их странах.

Медведев — отличный игрок. Он заслужил быть первым, цифры не лгут. Удивило ли это меня? Нет. Но, думаю, на него могло повлиять то, что происходит в этой стране [Украине]. Чтобы показать свой лучший теннис, надо быть в форме физически, эмоционально и умственно. Если они переживают такие эмоции, трудно ожидать, что они покажут свой лучший теннис», — приводит слова Эверт Eurosport.co.uk.