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Матс Виландер предположил, почему Эшли Барти закончила карьеру в 25 лет

Матс Виландер предположил, почему Эшли Барти закончила карьеру в 25 лет
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер объяснил, почему, по его мнению, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Эшли Барти объявила о завершении карьеры. Соответствующее заявление 25-летняя Барти сделала позавчера, 23 марта.

«Как по мне, Эш Барти, скорее, представляет спорт как таковой, нежели теннис. Она познакомилась со спортом в очень юном возрасте, и ей было весело этим заниматься. Думаю, что она играла ради удовольствия, а не для того, чтобы это стало работой.

Не думаю, что в начале её карьеры было много целей, за исключением того, что занятия спортом действительно полезны для ума, здоровья и тела. Так что я думаю, что она играла в теннис из любви к игре. А раз так, то есть вероятность, что в какой-то момент ты потеряешь интерес, как бывает в случае с другими увлечениями в жизни», — приводит слова Виландера Eurosport.co.uk.

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