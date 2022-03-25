Халеп прокомментировала снятие с турнира в Майами

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала решение сняться с турнира в Майами (США). Спортсменка отказалась от выступления из-за проблем со здоровьем. Она получила травму бедра в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).
«Всем привет, во время тренировки в Майами я почувствовала острую боль в левой ноге. У меня были с ней проблемы с Индиан-Уэллса. Я надеялась, что станет лучше, но МРТ показала, что это не так. Моему организму требуется время, чтобы восстановиться.
Я выбыла на три недели. Таким образом, я пропущу турниры в Майами, Чарльтоне и Кубок Билли Джин Кинг. Хоть это и неприятные новости, но я сохраняю уверенность в собственных силах после удачного старта сезона. Я мотивирована, чтобы хорошо подготовиться к сезону турниров на грунте. Спасибо за поддержку», — написала Халеп у себя в соцсетях.
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