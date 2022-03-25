Тарпищев рассказал, как нужно сыграть Медведеву, чтобы обыграть Маррея

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева и шотландца Энди Маррея. Они встретятся во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами.



«Опасаться за результат не стоит. Маррей всю жизнь играл от защиты, а Даня созидатель, здорово играет на задней линии. Весь вопрос в форме Медведева. Думаю, ничего не помешает Дане победить. Нужно просто играть в свой теннис, ничего выдумывать не надо», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Медведев после неудачного выступления на турнире в Индиан-Уэллсе (США) лишился статуса первой ракетки мира. Но по итогам турнира в Майами он может вновь вернуться на вершину рейтинга.

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