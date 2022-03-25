Тарпищев: Рублёву будет тяжело с Кирьосом. Ник способен сломать его игру

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Россиянин Андрей Рублёв встретится с австралийцем Ником Кирьосом.



«Рублёву будет тяжело. Кирьос любит рвать игру. Андрею нужно играть в свой теннис и самое главное — не разваливаться. Ник способен сломать игру Рублёву, поэтому Андрею нужно быть очень внимательным. Нужно избежать глупых ошибок и просадки по уровню», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, в матче первого круга Ник Кирьос обыграл представителя Франции Адриана Маннарино. Что касается Рублёва, то он освобождён от участия в первом раунде этого турнира.

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