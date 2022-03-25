Украинка Элина Свитолина объяснила поражение от 115-й ракетки мира

20-я ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение во втором круге турнира в Майами. Свитолина уступила 115-му номеру женского мирового рейтинга, британке Хитер Уотсон во втором круге турнира. Матч завершился поражением украинки со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7).
По словам Свитолиной, ей было сложно сосредоточиться.
«Было довольно сложно сосредоточиться. Психологически очень тяжело выходить на корт. Я пыталась действовать смело и противостоять вызовам. Но должна сказать, что не готова на сто процентов.
Я беседовала с другими украинскими игроками в Индиан-Уэллсе, в Майами. У них тоже проблемы. Мы говорим друг другу, мол, да, мы здесь. Но порой нас здесь нет [мысленно]», — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.
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