Берреттини снялся с турнира в Майами из-за травмы руки

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, занимающий 6-е место в рейтинге ATP, принял решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Итальянец сообщил, что не выступит на соревнованиях из-за проблем со здоровьем.



Шестая ракетка мира испытывает проблемы с правой рукой. Из-за этого ему придётся потратить дополнительное время на восстановление. Пока сроки лечения не называются.



На турнире в Майами он был посеян под четвёртым номером. Теперь его в сетке заменит лаки-лузер. Он встретится с аргентинцем Хуаном Мануэлем Серундоло.



25-летний Берреттини ещё ни разу не побеждал на турнирах серии «Мастерс». При этом он выиграл пять турниров ATP, а на Australian Open в 2022 году дошёл до полуфинала.

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