Медведев рассказал, как относится к борьбе с Джоковичем за звание первой ракетки мира

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает о борьбе с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», сербом Новаком Джоковичем за звание первой ракетки мира. 28 февраля Медведев впервые возглавил рейтинг ATP, однако через три недели вернулся на второе место.

«Это не то, о чём я постоянно думаю. Я не ложусь спать с мыслями «как я мог потерять первое место, как теперь его вернуть?» Но я знаю арифметику, читаю обо всём этом понемногу. Всё то же самое, что и в Индиан-Уэллсе.

Там мне не удалось сыграть наилучшим образом. Поэтому я лишился первой строчки. Думаю, у меня будут шансы вернуться, если мне удастся показать хороший теннис в Майами», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.