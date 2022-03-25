39-летний Томми Робредо объявил о завершении карьеры
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Победитель 12 турниров ATP в мужском одиночном разряде, бывшая пятая ракетка мира, испанец Томми Робредо объявил о завершении карьеры. Об этом информирует издание Ubitennis, ссылаясь на слова Робредо, сказанные на пресс-конференции.
По словам 39-летнего Робредо, турнир категории ATP-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 18 по 24 апреля, станет для него последним в карьере. Томми выдали уайлд-кард на турнир.
Томми Робредо никогда не проходил дальше четвертьфинала на турнирах «Большого шлема». Он пять раз добивался этого достижения на «Ролан Гаррос» и по одному разу на Australian Open и US Open. Высшее достижение Робредо на Уимблдоне — выход в четвёртый круг.
В 2004 году Робредо выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Испании.
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