39-летний Томми Робредо объявил о завершении карьеры

Победитель 12 турниров ATP в мужском одиночном разряде, бывшая пятая ракетка мира, испанец Томми Робредо объявил о завершении карьеры. Об этом информирует издание Ubitennis, ссылаясь на слова Робредо, сказанные на пресс-конференции.

По словам 39-летнего Робредо, турнир категории ATP-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 18 по 24 апреля, станет для него последним в карьере. Томми выдали уайлд-кард на турнир.

Томми Робредо никогда не проходил дальше четвертьфинала на турнирах «Большого шлема». Он пять раз добивался этого достижения на «Ролан Гаррос» и по одному разу на Australian Open и US Open. Высшее достижение Робредо на Уимблдоне — выход в четвёртый круг.

В 2004 году Робредо выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Испании.