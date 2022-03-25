Ольховский: если Медведев против Маррея будет играть как в начале сезона, то одолеет его

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал об ожиданиях от матча второй ракетки мира Даниила Медведева и трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Энди Маррея, которые сразятся во втором круге турнира в Майами (США).
«Маррей первый матч сыграл, втянулся в турнир, опыта достаточно. Но Даня сейчас сильнее по результату. Конкретно в Майами затрудняюсь сказать, в Индиан-Уэллсе Медведев провёл не самый удачный турнир, хотя Монфис показал очень хороший матч. Но Даня может играть лучше.
Если Медведев будет играть как в начале сезона, то одолеет соперника. Ему всё-таки нужно поувереннее играть, поймать ритм, который обычно есть. Зависит ещё от погоды: если сильно ветрено, то преимущество в подаче у Даниила будет несколько теряться», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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