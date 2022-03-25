Ольховский: за счёт рваного темпа и игры Кирьос может доставить много неудобств Рублёву

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Россиянин Андрей Рублёв встретится с австралийцем Ником Кирьосом.
«Матч с Кирьосом будет интересным. Не знаю, в какой форме сейчас Ник, но по большому счёту он может за счёт рваного темпа, рваной игры доставить много неудобств Андрею. Если Рублёв будет стабильно играть, то я ему отдаю предпочтение. Так как Кирьос непредсказуем: может один матч провести блестяще, второй матч проиграть достаточно легко.
Многое зависит от Рублёва: насколько стабильно и остро он будет играть, не дав Кирьосу шанс разрывать и атаковать. Но тот же Ник подаёт сумасшедше хорошо. Если будет делать так в игре с Рублёвым, то доставит много неприятностей», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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