Виландер: Свёнтек готова к тому, чтобы быть первой ракеткой мира

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер поделился мнением о польской теннисистке Иге Свёнтек, которая вскоре может стать первой ракеткой мира. Она занимает второе место в рейтинге WTA, но ранее о завершении карьеры объявила первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Теперь Свёнтек достаточно выиграть всего один матч на турнире в Майами (США), чтобы подняться на первую строчку.



«Она готова. Ига легко выиграла «Ролан Гаррос». Она готовила себя к тому, чтобы находиться в эпицентре мирового тенниса. Она хорошо готова в психологическом плане. Чем лучше ты готов в плане психологии к успеху, тем лучше. Безусловно, она — будущая первая ракетка мира. Да, возможно, она подходит к этому раньше, чем ожидалась. Но она состоявшаяся и многогранная теннисистка», — сказал Виландер в эфире Eurosport.

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