Осака рассказала, в каком аспекте тенниса подражает Кирьосу

Победительница четырёх турниров «Большого шлема» Наоми Осака рассказала, в каком техническом компоненте игры подражает австралийцу Нику Кирьосу.
«Я много работала над своей подачей вместе со своим тренером Вимом Фиссеттом, потому что, по-видимому, раньше я не ставила ноги вместе. Он говорил мне держать баланс и ставить ноги вместе.
Недавно я встретилась с Ником Кирьосом в Лос-Анджелесе и наблюдала за тонкостями его игры с очень близкого расстояния. Он подтягивает ногу к себе, а затем просто ставит свои ноги вместе, и это помогает ему сделать взрывное движение.
Я действительно сосредоточилась на этой части моей техники. Думаю, что это работает довольно хорошо, потому что, полагаю, сейчас ритм моей игры чуть-чуть быстрее, чем раньше.
Второй подачей я тоже занимаюсь, чтобы увеличить её скорость. И тогда вообще не буду проигрывать подачу, по крайней мере, буду стараться», — приводит слова Осаки Tennis Now.
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