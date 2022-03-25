Осака рассказала, в каком аспекте тенниса подражает Кирьосу

Победительница четырёх турниров «Большого шлема» Наоми Осака рассказала, в каком техническом компоненте игры подражает австралийцу Нику Кирьосу.

«Я много работала над своей подачей вместе со своим тренером Вимом Фиссеттом, потому что, по-видимому, раньше я не ставила ноги вместе. Он говорил мне держать баланс и ставить ноги вместе.

Недавно я встретилась с Ником Кирьосом в Лос-Анджелесе и наблюдала за тонкостями его игры с очень близкого расстояния. Он подтягивает ногу к себе, а затем просто ставит свои ноги вместе, и это помогает ему сделать взрывное движение.

Я действительно сосредоточилась на этой части моей техники. Думаю, что это работает довольно хорошо, потому что, полагаю, сейчас ритм моей игры чуть-чуть быстрее, чем раньше.

Второй подачей я тоже занимаюсь, чтобы увеличить её скорость. И тогда вообще не буду проигрывать подачу, по крайней мере, буду стараться», — приводит слова Осаки Tennis Now.