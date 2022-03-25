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Вероника Кудерметова вышла в 3-й круг турнира в Майами. Её соперница не доиграла матч

Вероника Кудерметова вышла в 3-й круг турнира в Майами. Её соперница не доиграла матч
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23-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче второго раунда с представительницей Венгрии Далмой Галфи она одержала победу. Первый сет завершился при счёте 5:1 в пользу россиянки. 107-я ракетка мира из Венгрии не смогла завершить игру.

За 37 минут встречи Кудерметова выполнила 2 эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Далфи — ни одного эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка при 6 брейк-пойнтах.

В третьем круге турнира в Майами Кудерметова сыграет с победителем встречи Шелби Роджерс (США) — Елена Остапенко (Латвия).

Турнир завершится 3 апреля. Призовой фонд соревнований в этом году составляет $ 8 369 455.

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Майами (ж). 2-й круг
25 марта 2022, пятница. 18:05 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
5 		   
1 		   
         
Далма Галфи
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи
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