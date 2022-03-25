Стало известно, как наказали Кирьоса за бросок ракетки и поведение в матче с Надалем
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102-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос получил штраф в размере $ 25 тыс. за вызывающее поведение в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) с испанцем Рафаэлем Надалем. В той игре Надаль одержал победу со счётом 7:6 (7:0), 5:7, 6:4. По ходу матча Кирьос швырнул ракетку, едва не попав в болбоя. После этого его освистали фанаты.
Из полной суммы штрафа $ 20 тыс. австралиец заплатит за бросок ракетки после матча, а остальное — за нецензурные выражения по ходу игры.
Отметим, что Кирьос уже извинился перед болбоем за свой поступок.
Напомним, сегодня, 25 марта, Ник Кирьос сыграет с седьмой ракеткой мира, российским теннисистом Андреем Рублёвым в рамках матча второго круга на «Мастерсе» в Майами.
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