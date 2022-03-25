Кория — о Бруксби: если бы южноамериканец также попал в болбоя, его бы дисквалифицировали

60-я ракетка мира, аргентинский теннисист Федерико Кория высказался об инциденте, который произошёл в его матче с американцем Дженсоном Бруксби.
Бруксби случайно кинул ракетку в болбоя во время встречи первого круга турнира категории «Мастерс» в Майами. Это случилось в третьем сете встречи при счёте 4:1 в пользу американца. Ракетка попала болбою в ногу. Бруксби не дисквалифицировали, а лишь назначили штрафное очко.
«В правилах есть провалы. Я не думаю, что должна учитываться сила удара. А Бруксби к тому же бросал ракетку уже во второй раз – когда я выиграл первый сет, он тоже её бросил, и она пролетела рядом со мной.
ATP нужно пересмотреть правила. Я считаю, что, если мы хотим, чтобы в спорте был порядок, Дженсона нужно было снимать.
И я думаю, что, если бы так сделал я или кто-то другой из Южной Америки, нас бы дисквалифицировали на три месяца», — приводит слова Кории Tenisnews.com.br.
- 25 марта 2022
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