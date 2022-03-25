16-летняя чешка Фрухвиртова обыграла Элисе Мертенс во 2-м круге турнира WTA-1000 в Майами

16-летняя чешская теннисистка Линда Фрухвиртова впервые в карьере вышла в третий круг турнира категории WTA-1000.
Фрухвиртова (WC) в трёх сетах обыграла 24-ю ракетку мира, представительницу Бельгии Элисе Мертенс, со счётом 7:5, 2:6, 6:1 во втором круге соревнований в Майами (США). Встреча продлилась 2 часа. Фрухвиртова 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала все 4 брейк-пойнта из 4. На счету Мертенс — 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 7 использованных брейк-пойнтов из 11.
За право выйти в четвёртый круг турнира Фрухвиртова сразится с победителем пары Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Азаренко (Беларусь).
Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая 23 марта объявила о завершении карьеры.
- 25 марта 2022
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