16-летняя чешка Фрухвиртова обыграла Элисе Мертенс во 2-м круге турнира WTA-1000 в Майами

16-летняя чешская теннисистка Линда Фрухвиртова впервые в карьере вышла в третий круг турнира категории WTA-1000.

Фрухвиртова (WC) в трёх сетах обыграла 24-ю ракетку мира, представительницу Бельгии Элисе Мертенс, со счётом 7:5, 2:6, 6:1 во втором круге соревнований в Майами (США). Встреча продлилась 2 часа. Фрухвиртова 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала все 4 брейк-пойнта из 4. На счету Мертенс — 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 7 использованных брейк-пойнтов из 11.

За право выйти в четвёртый круг турнира Фрухвиртова сразится с победителем пары Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Азаренко (Беларусь).

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая 23 марта объявила о завершении карьеры.