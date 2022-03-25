Людмила Самсонова уступила американке Бренгл в Майами, проиграв под ноль второй сет

30-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова уступила 59-му номеру женского мирового рейтинга, американке Мэдисон Бренгл во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США). Матч завершился поражением россиянки со счётом 4:6, 0:6.

Встреча завершилась за 1 час 6 минут. На счету Самсоновой 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Бренгл за весь матч не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и добилась 5 брейков при 8 брейк-пойнтах.

В следующем круге турнира в Майами Бренгл сразится с победительницей пары Виктория Голубич (Швейцария) — Ига Свёнтек (Польша).

Турнир завершится 3 апреля. Призовой фонд соревнований в этом году составляет $ 8 369 455.