Людмила Самсонова уступила американке Бренгл в Майами, проиграв под ноль второй сет
Поделиться
30-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова уступила 59-му номеру женского мирового рейтинга, американке Мэдисон Бренгл во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США). Матч завершился поражением россиянки со счётом 4:6, 0:6.
Встреча завершилась за 1 час 6 минут. На счету Самсоновой 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Бренгл за весь матч не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и добилась 5 брейков при 8 брейк-пойнтах.
В следующем круге турнира в Майами Бренгл сразится с победительницей пары Виктория Голубич (Швейцария) — Ига Свёнтек (Польша).
Турнир завершится 3 апреля. Призовой фонд соревнований в этом году составляет $ 8 369 455.
Майами (ж). 2-й круг
25 марта 2022, пятница. 21:05 МСК
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
Комментарии
- 25 марта 2022
-
23:05
-
22:20
-
22:13
-
22:04
-
20:47
-
20:33
-
19:59
-
19:47
-
18:51
-
18:41
-
16:54
-
16:09
-
16:00
-
15:31
-
15:13
-
15:00
-
14:15
-
13:01
-
12:40
-
12:37
-
12:07
-
11:43
-
11:38
-
11:36
-
11:07
-
11:01
-
10:43
-
10:28
-
10:00
-
08:54
-
08:35
-
07:43
-
07:24
-
07:12
-
06:22
Партнерский контент