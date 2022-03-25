Зверев в трёх сетах обыграл Чорича в своём стартовом матче «Мастерса» в Майами

Четвёртая ракетка мира, представитель Германии Александр Зверев выиграл свой первый матч на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).

Зверев в трёх сетах обыграл 166-ю ракетку мира, хорватского теннисиста Борну Чорича со счётом 6:4, 3:6, 6:3 во втором круге соревнований.

Встреча продлилась 1 час 55 минут. Зверев 12 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Чорича — 2 эйса, ни одной двойной ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

За право выйти в третий круг турнира Зверев сразится с победителем пары Григор Димитров (Болгария) — Маккензи Макдональд (США).

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач.